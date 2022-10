Ucraina: Usa ringraziano Kiev per avere aiutato a recuperare la salma di Joshua Jones

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha fatto le sue condoglianze alla famiglia di Joshua Jones, il 24enne statunitense ucciso in Ucraina ad agosto mentre combatteva come volontario, dopo che la Russia ha restituito il corpo alle autorità di Kiev. Il portavoce del dipartimento, Ned Price, ha affermato in una nota che la salma sarà “presto riconsegnata alla famiglia”, e ha ringraziato le autorità ucraine per aver contribuito all’identificazione e al recupero del corpo. (Was)