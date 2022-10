Ue: von der Leyen, Europa non è completa senza la Macedonia del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea non è completa senza la Macedonia del Nord. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa con il premier macedone, Dimitar Kovacevski, a Skopje. Von der Leyen si trova nel Paese in seguito alla firma dell’accordo Frontex. “L’accordo è stato firmato e la lingua macedone vi appare con la stessa dignità delle altre lingue europee”, ha evidenziato la presidente della Commissione Ue, per la quale “non ci vorrà molto prima che le lingue ufficiali dell’Ue diventino 25, con l’aggiunta del macedone”. “Ricordo la mia ultima visita quattro mesi fa qui. Ricordo che allora avevamo promesso che, se il Parlamento avesse intrapreso i passi giusti, si sarebbero aperti negoziati di adesione e che avremmo rispettato la vostra identità e lingua. Ci è voluta molta leadership da parte macedone”, ha continuato von der Leyen. L’accordo Frontex si inserisce in questo percorso e “rafforza la nostra cooperazione”. Il Paese “è ben indirizzato lungo il sentiero europeo, determinato a proseguire nel rafforzamento dello Stato di diritto, nella riforma della giustizia e molto altro”. Von der Leyen ha parlato anche della distruzione che la guerra russa ha portato in Ucraina e delle sue conseguenze altrove. La Russia “usa l’energia come un’arma e manipola il mercato dell’energia. La Macedonia del Nord è stata anch’essa colpita”. “Non cederemo di un centimetro. La solidarietà europea è anche con la Macedonia del Nord”, ha affermato la presidente, invitando Skopje a unirsi all’approvvigionamento congiunto di gas deciso dal Consiglio europeo. (Seb)