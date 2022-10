Governo: Mulè (FI), parole Berlusconi assicurano coesione centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole che il presidente Silvio Berlusconi "ha pronunciato oggi nell'Aula del Senato orientano l'azione del governo e ne confermano l'adesione ai valori di europeismo, atlantismo, democrazia e libertà che sono nel Dna di Forza Italia. Sono parole che assicurano la coesione del centrodestra fondato da Berlusconi chiamato dagli italiani a governare il Paese e la longevità dell'esecutivo che è pronto a far ripartire l'Italia e dare alle famiglie le risposte alle emergenze quotidiane. Ancora una volta Berlusconi, restituito al Senato dopo un atto di palese ingiustizia, ha dimostrato a tutti quanto attuale, lucida e lungimirante sia la sua visione di uomo di Stato, politico e imprenditore che ha sempre avuto a cuore il bene dell'Italia". Lo scrive in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, al termine del discorso tenuto dal senatore Berlusconi. (Com)