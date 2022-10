Governo: Malpezzi (Pd) a Meloni, sedersi a tavoli Ue non è essere subalterni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente del Gruppo del Partito Democraticoin Senato

22 luglio 2021

- In Europa "sedersi ai tavoli e trattare, non significa essere subalterni". Lo ha detto in Aula Simona Malpezzi, presidente dei senatori del gruppo Partito democratico - Italia democratica e progressista, in dichiarazione di voto sulla fiducia al governo del presidente Giorgia Meloni. (Rin)