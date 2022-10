Perù: Standard & Poor's conferma rating Bbb del debito sovrano in valuta estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating statunitense Standard & Poor's Global Ratings ha confermato la valutazione "Bbb" del credito sovrano in valuta straniera a lungo termine del Perù e la valutazione "Bbb+" del credito sovrano in valuta locale a lungo termine. Lo riferisce S&P in una nota dove si conferma anche il rating "A-" del credito sovrano a breve termine in valuta estera e in valuta locale. Le valutazioni, affermano gli analisti dell'agenzia, tengono conto delle aspettative riguardanti "una gestione di bilancio prudente nel periodo 2022-2025 che mantenga l'onere netto del debito delle amministrazioni pubbliche al di sotto del 30 per cento del Pil". Si prevede inoltre "il mantenimento della flessibilità del tasso di cambio e della politica monetaria, insieme a una forte posizione sull'estero per sostenere la stabilità economica a fronte della vulnerabilità alle oscillazioni dei prezzi delle materie prime". S&P avverte che "i rating potrebbero peggiorare nei prossimi due anni a fronte di un deterioramento dei risultati di bilancio e delle metriche del debito a causa delle pressioni sulla spesa o di una crescita economica inferiore al previsto". (segue) (Brb)