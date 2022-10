Perù: Standard & Poor's conferma rating Bbb del debito sovrano in valuta estera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le valutazioni di S&P, prosegue la nota, "riflettono il contesto istituzionale recentemente indebolito a causa di un prolungato periodo di instabilità politica e delle persistenti tensioni tra potere esecutivo e legislativo". "Ciò ha ridotto la capacità di attuare politiche tempestive per sostenere la crescita nel medio termine (2023-2025) e, a nostro avviso, pesa sulla fiducia degli investitori", ritengono gli analisti statunitensi. "La prolungata crisi politica che attraversa il Paese riduce la prevedibilità delle misure di governo limitando gli investimenti e la crescita potenziale", si avverte inoltre. In tale contesto S&P prevede una crescita del Pil del 2,2 per cento nel 2022 e del 2,5 per cento nel 2023 a causa della scarsa presenza di investimenti. "I prezzi favorevoli del rame dovrebbero contribuire alla crescita nel medio termine, ma oltre a ciò, la crescita dipenderà dal mantenimento della fiducia degli investitori", avverte l'agenzia Usa. (segue) (Brb)