© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNELa vicesindaco e assessore all'istruzione Anna Scavuzzo, interviene in apertura del convegno "Educazione Zerosei: sistema integrato e innovazione pedagogica", in merito le tematiche dell'educazione tra 0 e 6 anni, le strategie di inclusione, la progettazione di spazi per l'infanzia, educazione e città e infanzia digitale.Palazzo Reale, Sala Conferenze, Piazza del Duomo, 12 (ore 9:30)L'assessora ai servizi civici e generali Gaia Romani interviene alla deposizione delle corone al Campo della Gloria (64) del Cimitero Maggiore con Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia).Cimitero Maggiore (ore 10)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene all'inaugurazione dell'anno accademico 2022-23 al Collegio di Milano.Collegio di Milano, via S. Vigilio, 10 (ore 11)L'assessore alla cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione del nuovo percorso museale con l'inserimento dei capolavori della Collezione Mattioli.Museo del Novecento, Sala Fontana, (ore 11)L'assessore al welfare e salute Lamberto Bertolé partecipa alla deposizione delle corone con Aned (Associazione nazionale ex deportati) al Monumento ai caduti nei campi nazisti e al Cimitero ebraico all'interno del Monumentale.Cimitero Monumentale (ore 11:30)REGIONEL'assessore a formazione e lavoro, Melania Rizzoli, partecipa all'evento “Il divario di genere nel lavoro autonomo e nelle libere professioni”. Tra i relatori anche Letizia Caccavale, presidente del Consiglio per le Pari opportunità di Regione Lombardia.Palazzo Lombardia, primo piano, sala “M. Biagi”, ingresso N4 (ore 9:30)L'assessore all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi, interviene al convegno “La foresta ritornerà - Dalla devastazione di Vaia alla rinascita del paesaggio” che si svolge a quattro anni dall'evento.Palazzo Lombardia, auditorium “Testori”, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 9:30)L'assessore allo sviluppo economico, Guido Guidesi, partecipa al convegno “Focus sull'economia lodigiana. Lo stato di salute e le chiavi per la crescita”.Banca Centropadana Credito Cooperativo S.C. corso Roma, 102 Lodi (ore 9:30)L'assessore regionale all'Ambiente e clima, Raffaele Cattaneo, partecipa al convegno "L'economia circolare nel settore delle costruzioni".Palazzo Isimbardi, sala Consiglio, via Vivaio, 1 (ore 9:30)Il presidente Attilio Fontana e l'assessore Massimo Sertori (enti locali, piccoli Comuni e montagna) sono in Lomellina (PV) per una serie di incontri programmati nell'ambito delle visite per il progetto “Aree Interne”. Inizio del programma a Mede, visita all'azienda agricola del Conte Besostri.via Amendola, 1 - frazione Goido (ore 9:45)Il Vice Presidente Carlo Borghetti, in rappresentanza del Consiglio regionale, interviene alla cerimonia di commemorazione in ricordo dei deportati politici e razziali caduti nei lager nazisti promossa dall’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (Aned). La cerimonia si svolge prima davanti al Monumento del Deportato e, successivamente, al cimitero ebraico.Cimitero Monumentale (ore 11:45)L'assessore allo sviluppo economico, Guido Guidesi, partecipa alla finale dell'evento “Start cup-Lombardia 2022” dedicato alle startup.Palazzo Lombardia, Ingresso N1, Belvedere 39° piano, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 14:30)Incontro "Le Consigliere di Parità e la certificazione della parità di genere", organizzato dall'Ufficio della Consigliera di Parità regionale. Intervengono, tra gli altri, l'assessore alla formazione e lavoro di Regione Lombardia Melania Rizzoli, la Consigliera nazionale di parità Franca Cipriani, la Vice presidente della Commissione regionale sanità e politiche sociali Simona Tironi.Palazzo Pirelli, sala Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 15)VARIEPresentazione del “Dossier immigrazione” a cura di Anolf Milano, Cisl Milano, Cgil Lombardia, Uil Milano e Lombardia.Casa della cultura, via Borgogna, 3 (ore 10)Presentazione di "Golden Links: un progetto di recupero delle eccedenze industriali per generare inclusione sociale". Intervengono tra gli altri: Paolo Bonassi, responsabile direzione strategic support Intesa Sanpaolo; Elisa Zambito Marsala, responsabile valorizzazione del sociale e relazioni con le università Intesa Sanpaolo; Don Marco Pagniello, direttore Caritas Italiana; Michele Sorrentino, responsabile network Italia della divisione IMI Corporate & investment banking Intesa Sanpaolo; Federico Fraboni, head of sustainability Calzedonia GroupSala Convegni Intesa Sanpaolo, Piazza Belgioioso 1 (ore 11)Campari Group presenta i risultati al 30 settembre 2022Conference call (ore 13)Siderweb presenta l'analisi in chiave strategica e prospettica di oltre 5mila bilanci della filiera siderurgica nazionale.Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Via San Vittore, 21 (ore 15)MONZAConferenza stampa del Sindaco Paolo Pilotto e Il Vicesindaco Egidio Longoni per presentare il programma degli interventi sugli impianti termici per la riduzione del consumo energetico. Insieme ai rappresentanti di Siram Veolia sono illustrate le attività per l’esecuzione degli interventi in corso e di quelli programmati.Comune di Monza, Sala Giunta, 2° piano (ore 13) (Rem)