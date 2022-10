Fisco: Bonelli (Ev), aumento uso contante regalo a mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adesso è ufficiale il regalo alle mafie ed evasione fiscale, visto che la premier Meloni ha confermato in Senato la volontà di aumentare l'uso del contante a 10.000 euro. La criminalità organizzata, che ha accumulato una enorme quantità di denaro in contante e lo ha tenuto nascosto finora nei posti più impensabili, potrà ora tirarlo fuori e riciclarlo. E l'evasione fiscale si amplificherà all'infinito. Ma questa norma evidenzia soprattutto l'ipocrisia di chi ieri alla Camera diceva che i giovani dovrebbero fare delle copie in gesso dei giudici antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, proprio loro che della lotta al riciclaggio ne avevano fatto uno degli elementi fondamentali per la lotta alla mafia. Oggi invece evasori e mafie brindano grazie a questo governo". Lo afferma in una nota il co-portavoce di Europa verde, Angelo Bonelli, e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.(Com)