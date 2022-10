Ue: Gentiloni, affrontare situazione energetica rimane una delle nostre priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi dell'energia sono la principale fonte di preoccupazione di famiglie e imprese in questo momento: affrontare questa situazione è una delle nostre priorità. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, durante un intervento alla seconda edizione del premio SME EnterPrize, organizzato dal gruppo Generali a Bruxelles. "I prezzi del gas sono scesi notevolmente rispetto al picco dell'estate, questa mattina erano a 100 MWh, ma rimangono estremamente volatili, oltre i livelli pre-pandemia", ha affermato. "Affrontare questa situazione è una delle nostre priorità più urgenti, in particolare per quanto riguarda i mezzi di sussistenza per le persone più vulnerabili, la competitività della nostra industria e in particolare delle piccole e medie imprese", ha aggiunto. (Res)