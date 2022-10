Egitto-Gambia: ministri degli Esteri a colloquio, focus su clima e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha ricevuto l' omologo gambiano Mamadou Tenggara, in visita al Cairo per partecipare alla Conferenza dei ministri dell'Istruzione superiore e della ricerca scientifica della Francofonia, che si terrà dal 25 al 28 ottobre. Lo ha detto Abu Zeid, portavoce del ministero degli Esteri, in un comunicato stampa. L'incontro ha inteso sottolineare l'importanza del rafforzamento delle relazioni bilaterali e del coordinamento dei fascicoli di politica estera di comune interesse, soprattutto per quanto riguarda le problematiche del continente africano. Il ministro Shoukry ha esaminato i preparativi in ​​corso per ospitare la Conferenza delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop 27). (segue) (Cae)