Egitto-Gambia: ministri degli Esteri a colloquio, focus su clima e cooperazione (2)

- I ministri hanno inoltre discusso le modalità per assistere il Gambia nell'organizzazione del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione islamica, che ospiterà quest'anno. Le parti hanno discusso il ruolo dell'Agenzia egiziana per il partenariato per lo sviluppo nella costruzione delle capacità gambiane in vari campi, compresa la preparazione dei quadri diplomatici, e la possibilità di considerare la cooperazione per la creazione di un istituto di studi diplomatici. Il ministro degli Esteri del Gambia ha infine elogiato la cooperazione esistente fra i due Paesi nel campo della salute, dell'assistenza medica, dello sviluppo di servizi e della fornitura di attrezzature mediche, compreso l'equipaggiamento dell'ospedale del Gambia con le attrezzature più recenti e le forniture necessarie, nonché il quasi completamento dell'equipaggiamento dell'ospedale egiziano a Banjul. (Cae)