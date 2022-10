Governo: Rauti (Fd'I), difenderà chi non lo ha votato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Le competenze, la visione e lo sguardo internazionale fanno di Agenzia Nova uno strumento fondamentale per tutti coloro che seguono l'attualità" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- "Questo governo vorrà difendere anche gli italiani che non hanno votato il centrodestra e darà risposte a chi non ha votato, colmando il divario tra popolo e Stato". Lo ha detto la senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, parlando in Aula in dichiarazione di voto sulla fiducia al governo di Giorgia Meloni. (Rin)