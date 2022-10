Italia-Usa: Festival sostenibilità, dieta mediterranea al centro di evento all’ambasciata italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione e il consumo alimentari sono condizionati dai cambiamenti climatici: al tempo stesso, la produzione crescente di carni e cibi lavorati, così come il dilagante spreco alimentare, contribuiscono alle emissioni climalteranti. Lo ha detto il ministro plenipotenziario Alessandro Gonzales, funzionario vicario dell’ambasciata d’Italia negli Stati Uniti, aprendo il simposio “The threat of global warming to healthy eating”, organizzato presso la rappresentanza diplomatica italiana a Washington. “La promozione di regimi alimentari più sostenibili quali la dieta mediterranea potrebbe portare a una riduzione delle emissioni nell’atmosfera, oltre a migliorare la nostra salute”, ha detto, ricordando l’importanza del concetto di sostenibilità ambientale, economica e sociale nel programma del nuovo governo italiano. All’evento hanno partecipato Antonio Navarra, professore dell’Università di Bologna e presidente del Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici; Viva Kraak, professoressa al Virginia Tech-Food and Nutrition Policy; e Riccardo Valentini, professore all’Università della Tuscia. Il simposio si inserisce nella sesta edizione del Festival dello sviluppo sostenibile, la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Il Festival mira a diffondere la cultura della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e politico che contribuisca a favorire l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, centrando i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. (Was)