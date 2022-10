Ue: Gentiloni, necessarie altre soluzioni europee comuni per far fronte alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte alla crisi economica e energetica, credo che saranno necessarie ulteriori misure comuni europee. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, durante un intervento alla seconda edizione del premio SME EnterPrize, organizzato dal gruppo Generali a Bruxelles. "Di recente abbiamo presentato una serie di proposte per abbassare i prezzi dell'energia, attraverso l'acquisto congiunto di gas, meccanismi di limitazione dei prezzi e regole di solidarietà tra gli Stati membri. Ma credo che saranno necessarie ulteriori soluzioni europee comuni", ha detto. (Beb)