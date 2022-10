Usa: sussidiaria di Google denuncia campagna di disinformazione cinese in vista delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricercatori dell’azienda di sicurezza informatica Mandiant, sussidiaria di Google, hanno fatto sapere che negli Stati Uniti è in corso una campagna di disinformazione da parte di un gruppo cinese noto come Dragonbridge, tesa a “creare divisioni interne” e “promuovere gli interessi politici” di Pechino in vista delle elezioni di medio termine in programma tra meno di due settimane. In un rapporto pubblicato oggi, la società spiega che il gruppo sta cercando di indurre i cittadini Usa a non recarsi alle urne, pubblicando articoli e messaggi attraverso account social falsi. Secondo alcuni di essi, ci sarebbe Washington dietro le recenti esplosioni che hanno colpito i gasdotti russi Nord Stream nel Mar Baltico, e sarebbero sempre le autorità Usa a gestire un presunto gruppo di hacker basato in Cina. Secondo Mandiant, Dragonbridge avrebbe “alterato, modificato e mal interpretato alcuni rapporti della stessa società, per sostenere la propria narrativa”. John Hultquist, vicepresidente per l’intelligence di Mandiant, ha scritto su Twitter che le interferenze elettorali “non arrivano più solo da Russia e Iran: sono aggressivi e hanno a disposizione molte risorse, ma per il momento non hanno attirato molti consensi”. (Was)