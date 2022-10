Usa: sondaggi, repubblicani in vantaggio per seggio della Carolina del Nord al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato repubblicano per il seggio della Carolina del Nord al Senato degli Stati Uniti, Ted Budd, è in vantaggio di quattro punti percentuali rispetto all’avversaria democratica, Cheri Beasley. Un sondaggio pubblicato dal Marist College indica che il 49 per cento degli intervistati ha dichiarato di voler votare per Budd alle elezioni di medio termine in programma il prossimo 8 novembre, mentre il 45 per cento sostiene Beasley. Il margine di errore dello studio è stato stimato a 3,8 punti percentuali. Il 10 per cento degli intervistati ha dichiarato di essere ancora indeciso. La candidata democratica è lievemente in vantaggio tra gli elettori indipendenti: il 40 per cento di essi ha dichiarato di sostenerla, contro il 39 per cento registrato da Budd. Il sondaggio è stato condotto dal 17 al 20 ottobre, su un campione di 1.130 persone. (Was)