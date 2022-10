Imprese: Urso a Fedriga, a breve convocazione tavolo crisi su Wartsila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sentito il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, per comunicargli che è nostra intenzione convocare a breve il tavolo di crisi. Svolgeremo prima alcuni incontri bilaterali sul futuro del sito con l’obiettivo di favorire un confronto serio e responsabile tra le parti coinvolte premessa necessaria per individuare le soluzioni possibili". E’ quanto dichiara in una nota il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in merito alla vicenda Wartsila. (Com)