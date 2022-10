Governo: S. Craxi (FI), parole Berlusconi buon viatico per esecutivo di legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- L'intervento del presidente Silvio Berlusconi, "che segna il suo ritorno attivo nell'Aula del Senato dopo una decadenza dalla carica parlamentare ingiusta e di natura squisitamente politica, ha tracciato fra passato e futuro l'orizzonte e il perimetro di azione di un centrodestra di governo con salde radici ed una chiara visione della complessità delle sfide future. Dalle emergenze economico-sociali fino al travagliato scenario internazionale, declinato con chiarezza e in coerenza con il posizionamento occidentale e atlantico, da sempre pilastro identitario di Forza Italia, Silvio Berlusconi non ha mancato di ricordare la sfida sistemica alle nostre democrazie rappresentata da Pechino". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia. "È stato un discorso - prosegue la parlamentare in una nota - in cui, ancora una volta, si è ritrovata l'intera coalizione di centrodestra, come testimoniato dalla standing ovation finale, omaggio ad una personalità che nel corso della sua vita pubblica ha saputo costruire e unire. Ed è questo - conclude - un buon viatico per il governo guidato da Giorgia Meloni, un esecutivo di legislatura che da oggi prende definitivamente il largo con il nostro leale e convinto sostegno". (Com)