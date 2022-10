Ue: Sironi, con nuovo difficile scenario economico è necessario fare di più a livello europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa è stata in grado di mettere insieme il piano Next Generation Eu, ma credo sia chiaro che con questo nuovo difficile scenario si debba fare di più anche a livello europeo. Lo ha detto Andrea Sironi, presidente di Assicurazioni Generali, durante un intervento alla seconda edizione del premio SME EnterPrize, organizzato dal gruppo Generali a Bruxelles. "Stiamo affrontando la crisi energetica insieme alla recessione economica. E questa, ovviamente, è una combinazione di due fattori difficili che rappresentano una minaccia, non solo per la resilienza economica, ma anche per la transizione ecologica", ha dichiarato. "In questo contesto, credo che il settore assicurativo possa svolgere un ruolo importante, come abbiamo dimostrato oggi nel sostenere il percorso di sostenibilità delle piccole e medie imprese. Un fattore importante per l'Europa, per raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità", ha aggiunto. "Inoltre, la collaborazione con le istituzioni pubbliche può contribuire ad aumentare il livello di resilienza dell'economia europea e a sostenere la transizione verde e digitale. Secondo noi, la sostenibilità non deve essere considerata semplicemente come una cosa bella da avere, ma davvero una priorità anche in questi tempi difficili", ha aggiunto. (Beb)