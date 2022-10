Governo: Rauti (Fd'I), finalmente da oggi c'è agenda Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- "Emozione, orgoglio e senso di responsabilità per la nascita del governo Meloni, da oggi c'è finalmente un'agenda Italia, un'agenda Meloni". Lo ha affermato in Aula Isabella Rauti, capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, in dichiarazione di voto sulla fiducia al governo di Giorgia Meloni. "Giorgia Meloni - ha sottolineato la parlamentare - rappresenta una maggioranza nata nelle urne, scelta dal popolo e con un forte mandato dopo anni di commissariamento. Sono certa che il governo vorrà difendere anche gli italiani che non hanno votato per la coalizione di centrodestra e chi ha scelto di non votare. Dobbiamo ridurre la distanza tra popolo e politica, tra cittadini e istituzioni. La sinistra - ha osservato Rauti - ha perso per una propaganda sbagliata e faziosa che anche oggi abbiamo dovuto sentire in Aula. Da noi vale il merito e Giorgia Meloni si è affermata perché è stata la più brava, non brava come un uomo ma brava come una donna". (Rin)