- Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologa canadese, Anita Anand, per ribadire la partnership tra i due Paesi in materia di sicurezza e discutere le principali questioni sul piano regionale e globale. Le parti, riferisce una nota, hanno sottolineato la necessità di continuare a collaborare per garantire la sicurezza dell’emisfero occidentale. (Was)