Paesi Bassi: sondaggio, in calo il Vvd di Rutte

- Scende nei sondaggi il Partito popolare per la libertà e la democrazia olandese (Vvd) del premier Mark Rutte. In base all'elaborazione del portale Peilingwijzer, che fa una media dei sondaggi di I&O Research, Ipsos/EenVandaag e Kantar, il Vvd resta il primo partito dei Paesi Bassi, pur scendendo a un livello di consensi tra il 14 e il 17 per cento. Seconda formazione risulta il Partito per la libertà di Geert Wilders. La forza sovranista godrebbe di circa l'11-14 per cento dei consensi, staccando i Democratici 66, (tra l'8 e il 10 per cento) e il partito Contadino e cittadino in movimento (BoerBurgerBeweging-Bbb), fermo alle stesse percentuali dopo l'exploit registrato in estate.(Beb)