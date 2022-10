Imprese: l'impegno di Cdp al fianco di aziende e Pa per favorire sviluppo e rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti è al fianco di imprese e pubbliche amministrazioni per sostenere le sfide legate allo sviluppo sostenibile, alla rigenerazione urbana e alla digitalizzazione, soprattutto adesso che il processo di spesa alimentato dal Pnrr richiede di agire presto e bene. Questo il messaggio che arriva da “Risorse e progetti per la Toscana”, l’incontro organizzato da Cdp che si è tenuto oggi a Firenze, presso la Manifattura tabacchi, e che rappresenta la quarta tappa del roadshow di Cdp dedicata alla presentazione degli strumenti e dei progetti messi in campo dal Gruppo per sostenere la crescita dei territori. Per quanto riguarda la Toscana, l’impegno di Cdp ha visto negli ultimi anni l’impiego di tre miliardi a favore di oltre cinquemila imprese e 138 enti pubblici, una rinegoziazione dei mutui per oltre un miliardo in favore di 177 enti locali e attività di advisory sui fondi del Pnrr per progetti dedicati allo sviluppo del territorio. La presenza sul territorio per Cassa depositi e prestiti “è sempre più importante, perché favorisce il dialogo, ci permette di spiegare meglio chi siamo e che cosa possiamo offrire, e, dall’altro lato, di capire meglio di che cosa ha bisogno il territorio”, ha spiegato il presidente Giovanni Gorno Tempini, che ha poi evidenziato come l’obiettivo oggi per Cdp sia quello di “essere presente con la propria azione” di sostegno allo sviluppo “su tutto il territorio nazionale, così da poter intercettare al meglio e tempestivamente le esigenze che ci vengono rappresentate”. “Cdp – ha sottolineato – ha deciso, con una scelta lungimirante, di uscire dal proprio ambiente romano e di esporsi per spiegare al meglio chi siamo e cosa possiamo fare, ma anche per ascoltare imprese, pubbliche amministrazioni e Terzo settore” per calibrare i propri interventi, che “si adattano alle situazioni locali”. Questo vale a maggior ragione oggi, in una fase “complessa, delicata”, in cui il Paese è alle prese con lo shock dato dal rialzo dei prezzi dell’energia e dal rialzo dei tassi e, al contempo, si trova davanti la sfida del Pnrr, che fornisce “un’occasione unica di ammodernare il Paese, in particolare attraverso la transizione energetica e l’innovazione tecnologica”. In questo contesto, l’obiettivo di Cdp è quello di affiancare imprese e Pa affinché non si perda di vista “la necessità di continuare a investire e a perseguire un progetto di crescita per il Paese”. (segue) (Rin)