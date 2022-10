Imprese: l'impegno di Cdp al fianco di aziende e Pa per favorire sviluppo e rigenerazione urbana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ha sottolineato a più riprese l’Ad di Cdp, Dario Scannapieco, la crisi che il Paese si trova oggi ad affrontare non deve infatti andare sprecata e il Pnrr rappresenta precisamente “lo strumento per affrontarla”, non consistendo solo in “rate” di finanziamenti ma anche in “un programma di riforme” che sono necessarie alla crescita. Cdp, ha spiegato, “sta aiutando molto” l’attuazione del Pnrr, e questo sia gestendo “alcune misure in proprio”, sulle quali “siamo on track”, ossia nei tempi, sia “aiutando quasi tutte le amministrazioni centrali dello Stato a mettere a terra rapidamente le loro misure”. A questo si affianca lo sviluppo della piattaforma “Capacity Italy”, che serve ad aiutare gli enti locali, quindi anche quei Comuni nei quali le capacità amministrative sono un po’ più deboli, a “preparare la progettualità e ad accedere in tempi rapidi ai fondi del Pnrr”. L’impegno di Cdp a sostegno dello sviluppo del Paese passa infatti, secondo Scannapieco, per una crescita dell’attività di advisory e per l’aumento del personale sul territorio, così da potenziare la capillarità. ”Dobbiamo lavorare insieme – ha evidenziato – per cercare di utilizzare tutte le opportunità e dare le risposte giuste, partendo dai territori, ascoltando e aprendo il dialogo”. E il lavoro, ha spiegato, deve avvenire in primis nel campo della sostenibilità, perché la sfida del cambiamento climatico è “assolutamente da non perdere” e deve essere inserita “in qualsiasi attività fatta da Cassa depositi e prestiti, in qualsiasi progetto di finanziamento portato avanti”. “La sostenibilità – ha ribadito a sua volta Gorno Tempini – non deve essere uno slogan ma qualcosa che entra nella filosofia di enti o imprese, che modifica le regole di funzionamento di un’impresa, che entra nella programmazione degli investimenti”. Si tratta di “un’esigenza non solo ideologica ma anche molto pratica”, ha aggiunto, e in questo senso “Cdp continuerà ad essere al fianco” di imprese e amministrazioni. L’impegno del Gruppo non si ferma infatti all’appuntamento di oggi. Numerosi sono i progetti che Cdp ha in serbo e che vedranno la luce in Toscana e non solo tra la fine del 2022 e il 2023, dalla riqualificazione del Centro servizi di Scandicci alle molteplici iniziative di social housing. Al di là dei singoli progetti, però, ha chiosato l’Ad Scannapieco, “ciò che è importante è che ci sia voglia di riportare alla vita parti delle città che in questo momento sono un po’ lasciate andare”. “Questo – ha rimarcato – ha un doppio impatto: genera investimenti, fa rivivere la città, e, di conseguenza, migliora anche la coesione sociale, rendendo posti della città più fruibili a tutti quanti”. Una strategia chiara quella proposta da Scannapieco e che presto verrà presentata anche in altre regioni italiane. Cdp, infatti, ha in programma nuovi roadshow a Torino, Bari, Ancona, Palermo, Bologna, Cagliari, Genova e Verona. (Rin)