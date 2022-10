Governo: De Cristofaro, da Avs no a fiducia, destra liberista ignora precarietà lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La componente Versi Sinistra del Misto voterà contro la fiducia al governo Meloni". Lo ha detto in Aula Peppe De Cristofaro, presidente dei senatori del gruppo Misto, in dichiarazione di voto sulla fiducia al governo del presidente Giorgia Meloni. "Speravo di dover far opposizione a una destra sociale, mentre ho visto tratti di una destra liberista, che ignora la questione salariale", ha aggiunto. "Stasera ha cercato di correggere il tiro, ma questa destra di governo ha fatto della precarietà la cifra di vita dei più giovani", ha concluso De Cristofaro. (Rin)