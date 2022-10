Francia-Germania: Macron riceve Scholz all'Eliseo, prove di disgelo tra Parigi e Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno cercato di ricucire lo strappo di questi ultimi giorni con un incontro bilaterale avvenuto a porte chiuse a Parigi. Secondo quanto riferito dall'Eliseo, la riunione odierna è stata "molto costruttiva". I due leader "hanno evocato la relazione franco-tedesca in uno spirito di lavoro molto stretto a medio e lungo termine", ha poi spiegato la presidenza francese, ripresa dai media d'oltralpe. Soddisfazione anche da parte del cancelliere Scholz, che su Twitter ha definito "positivi e importanti" i colloqui, spiegando che sul tavolo tra i vari temi c'è stato anche "l'approvvigionamento di energia europeo", così come "l'aumento dei prezzi e progetti comuni negli armamenti". Parigi è stata più precisa parlando di aspetti "strategici della relazione bilaterale per avanzare su un'agenda congiunta di sovranità, di reindustrializzazione e di decarbonizzazione dell'Europa". Infine, Scholz ha evidenziato che "Germania e Francia sono strettamente vicine e affrontano le sfide insieme". Come primo risultato di questa riconciliazione è arrivato l'annuncio sulla creazione di gruppi di lavoro su temi riguardanti energia, difesa e innovazione. (segue) (Frp)