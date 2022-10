Francia-Germania: Macron riceve Scholz all'Eliseo, prove di disgelo tra Parigi e Berlino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di tre questioni sulle quali Francia e Germania in queste ultime settimane sono entrate in contrasto, tanto da annullare il tradizionale Consiglio dei ministri bilaterale previsto per questa settimana a Fontainebleu. Sul piano energetico, Parigi non ha apprezzato la decisione di Berlino, che ha deciso di applicare un piano da 200 miliardi di euro per contenere i rincari causati dalla guerra in Ucraina. Una mossa isolata che esula dalla volontà di cercare una soluzione comune per tutta l'Unione europea. A questo si è aggiunta poi l'iniziativa tedesca sulla creazione di uno "scudo missilistico europeo", progetto lanciato il 13 ottobre scorso a Bruxelles in occasione di una riunione dei ministri della Difesa della Nato. Tra i firmatari della lettera di intenti vi erano 14 Paesi membri dell'Alleanza atlantica e la Finlandia, mentre spiccano per la loro assenza Francia, Italia, Spagna e Grecia. Un ulteriore motivo di tensione che si inserisce nei già difficili rapporti sul piano dell'industria militare tra i due Paesi, che collaborano nello sviluppo del Sistema di combattimento aereo del futuro (Scaf) e del carro armato del futuro (Mgcs). (segue) (Frp)