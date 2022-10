Francia-Germania: Macron riceve Scholz all'Eliseo, prove di disgelo tra Parigi e Berlino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tensione che dovrà essere appianata prima delle celebrazioni per i 60 anni del Trattato dell'Eliseo, previste per il 22 gennaio, come ha ricordato la sottosegretaria agli Affari europei francese, Laurence Boone, intervenendo al Senato di Parigi. Entro quella data "lavoreremo insieme per poter convergere" sui 'problemi' attuali tra Parigi e Berlino", ha aggiunto Boone. Secondo l'Eliseo, Macron e Scholz sono rimasti d'accordo nel continuare a rimanere in contatto "prima e dopo" il viaggio del cancelliere tedesco in Cina e di quello negli Stati Uniti del presidente francese. Intanto, Francia e Germania cercano di riallacciare i rapporti, in quello che secondo fonti diplomatiche di Parigi citate dai media transalpini è un "matrimonio di necessità". (Frp)