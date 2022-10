Imprese: Barbieri (Confcommercio), contante può diventare strumento "emergenziale" per incentivare i consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’elevamento del tetto del contante non è un’azione in contrapposizione con la digitalizzazione dei pagamenti e la diffusione di strumenti innovativi. In una nota di oggi Confcommercio ricorda che in assenza di interventi normativi, dall'1 gennaio 2023 il limite per l'utilizzo del denaro contante in Italia scenderà da duemila a mille euro, confermando la forte asimmetria rispetto a molti altri Paesi europei in cui vigono limiti ben più elevati o addirittura non sono previste soglie". Lo scrive sul suo profilo Facebook il segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi e Monza e Brianza, Marco Barbieri, evidenziando che "alzare il tetto del contante è una misura che può contribuire a incentivare i consumi, in particolare anche per i big spender stranieri che da sempre scelgono l’Italia come meta turistica". "Qualche giorno fa - prosegue - l’ho ribadito a un incontro dedicato a cashless e criptovalute: a Milano il 45 per cento dei pagamenti che si effettuano in negozi, ristoranti e presso qualsiasi altro esercizio commerciale o pubblico a Milano avvengono tramite Pos. L’innovazione digitale nel terziario è una realtà consolidata che non può essere messa in discussione. Quello del contante può diventare uno strumento 'emergenziale' per incentivare i consumi". (Com)