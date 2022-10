Governo: Calandrini (Fd'I), da Meloni idee chiare per dare risposte a famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli interventi alla Camera e al Senato, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "ha messo in chiaro le priorità su cui si concentrerà il governo: supporto alle famiglie e alle imprese allo stremo per il caro bollette e il caro carburanti. Saranno date risposte con interventi strutturali, a partire dal taglio al costo del lavoro che si tradurrà in risparmi per le aziende e buste paga più alte per i dipendenti. Si tratta di misure che saranno graduali ma inevitabili se vogliamo combattere l’inflazione, restituire agli italiani il potere di acquisto e rendere le nostre imprese competitive. Va sottolineata anche la volontà del nuovo governo di cambiare l’approccio con il fisco: inutile sostenere famiglie e imprese e poi vessarle con le tasse, per questo va ridotta la pressione fiscale e contrastata maggiormente l’evasione. Con il discorso al Parlamento sono state gettate le basi per l’imminente legge di Bilancio che sarà un primo passo per restituire speranza all’Italia in un momento storico che è probabilmente il più drammatico dal dopoguerra". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione speciale, senatore Nicola Calandrini, di Fratelli d'Italia. (Com)