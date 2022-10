Governo: Accornero (Unione Artigiani), innalzamento tetto contanti può essere boost per consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Innalzare il tetto sui limiti dell'utilizzo del contante può essere un aiuto per dare un boost ai consumi, una manovra a cui Unione Artigiani di Milano e Monza Brianza guarda con favore. "Occorre fare in fretta - commenta il segretario generale di Unione Artigiani Marco Accornero - perché senza nuovi interventi dall'1 gennaio 2023 per consumatori e clienti la soglia scenderà da duemila e mille euro. Ci troveremmo in una situazione del tutto anomala rispetto alle misure in vigore in Europa dove i limiti sono molto più elevati o non sono previsti". L'innalzamento del tetto del contante "non è un'azione in contrapposizione con la digitalizzazione delle transazioni anche di piccolo importo e la diffusione di strumenti innovativi. Pensiamo ai turisti stranieri che dispongono di importante liquidità che potrebbero spendere nei nostri negozi e nelle nostre botteghe, tutte realtà che già comunque mettono a disposizione il pos per i pagamenti cashless", conclude poi Accornero. (Com)