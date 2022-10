Brasile: sequestrato materiale elettorale di Bolsonaro contro Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale elettorale regionale dello stato di Minas Gerais, in Brasile (Tre-Mg), ha sequestrato all'interno del comitato elettorale del presidente e candidato alla rielezione, Jair Bolsonaro, a Belo Horizonte, materiali di propaganda con contenuti "falsi" e denigratori contro il candidato Luiz Inacio 'Lula' da Silva. "I suddetti documenti rivelano fatti non veri, contenenti disinformazione, secondo cui, tra le altre cose, il candidato Lula da Silva perseguita chiese e cristiani", afferma il giudice Raquel de Paula Rocha Soares nella sua decisione. Sono state riscontrate irregolarità anche per quanto riguarda il contenuto di altri opuscoli, redatti con l'utilizzo di informazioni non veritiere e che costituiscono propaganda negativa nei confronti di un candidato avversario, pratiche entrambe vietate dalla normativa elettorale. (segue) (Brb)