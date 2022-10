Roma: ambientalisti preoccupati per laghetto di Portonaccio, interviene il Municipio V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- Sono preoccupati gli ambientalisti del Forum territoriale del Parco delle Energie: gli attivisti temono che i tempi per ampliare il patrimonio naturale attorno al laghetto del quartiere Prenestino-Labicano, con accesso da viale di Portonaccio, siano troppo stretti. La competenza è regionale, ma il Municipio Roma V, è pronto a intervenire e a chiedere al Campidoglio di realizzare il percorso per l’acquisizione al demanio pubblico degli spazi, in modo da sottrarli a eventuali speculazioni. "Domani il Municipio V approverà una risoluzione consiliare, già oggetto di confronto nel territorio e in commissione Ambiente, attraverso cui chiederà alla giunta capitolina di realizzare l’acquisizione, presso il demanio pubblico, dello specchio d'acqua nel Monumento naturale Lago Ex Snia, così come definito nei mesi scorsi”, spiega Edoardo Annucci, assessore al Verde del Municipio Roma V, interpellato da “Agenzia Nova”. “Contestualmente, attraverso il provvedimento, verrà chiesto al Campidoglio di attivarsi affinché l'iter che rivede il perimetro, avviato a maggio con decreto del presidente Nicola Zingaretti, venga portato a termine, alla luce di quanto emerso in questi anni per ciò che riguarda gli aspetti ambientali dell'area", conclude l’assessore. (segue) (Rer)