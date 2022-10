Roma: ambientalisti preoccupati per laghetto di Portonaccio, interviene il Municipio V (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda è iniziata un anno e mezzo fa. “Dopo il disboscamento, fatto dal proprietario dell’area, non ancora inclusa nel monumento naturale, attuato in maniera illecita e creando un danno ambientale, è stato avviato l’iter per ampliare l’area del Monumento naturale”, afferma Sabrina Baldacci, attivista del Forum. “In seguito – spiega Baldacci - nel maggio 2021 Zingaretti dichiarò pubblicamente il suo favore a procedere all'allargamento. Un anno dopo, il 16 giugno del 2022, è stata pubblicata la bozza del decreto, a cui è seguito un periodo di trenta giorni, durante i quali i soggetti coinvolti potevano presentare le proprie considerazioni sul progetto. Il problema – ha sottolineato l’attivista – è che in quel periodo non sono state presentate considerazioni. Il proprietario dell’area le ha presentate, ma molti giorni dopo la scadenza, ovvero il 28 luglio”. Il dato è emerso dall’interrogazione presentata dai consiglieri Marco Cacciatore di Europa verde e Marta Bonafoni della lista Civica Zingaretti il 14 ottobre scorso. I consiglieri hanno chiesto conto al presidente del Consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi, quali siano le tempistiche previste per concludere l’iter di ampliamento. La Regione Lazio nei giorni scorsi ha assicurato che l’iter sarebbe proseguito. (segue) (Rer)