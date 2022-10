Roma: ambientalisti preoccupati per laghetto di Portonaccio, interviene il Municipio V (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia gli attivisti del Forum si dicono preoccupati: “I tempi sono stretti – racconta Baldacci – nel senso che una volta che il presidente si è dimesso, se non viene convocata per tempo una commissione Ambiente, che deve produrre un parere necessario, ma non vincolante, viene meno tutto il lavoro”. Domani mattina il Forum territoriale del Parco delle Energie, per questi motivi, protesterà davanti alla sede della Regione Lazio: “Chiederemo di salire in delegazione e incontrare Zingaretti per avere conferma e garanzie, non solo a parole, ma anche con gli atti, sulla chiusura del procedimento. Stiamo parlando di un’area che ha un valore inestimabile dal punto di vista ambientale, un ecosistema complesso che in un’area urbana tra le più popolate e le più inquinate della città. Per anni si è cercato di difendere uno spazio che è vitale, e oggi ancora di più”, conclude Baldacci. (Rer)