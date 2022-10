Governo: Unterberger, Svp si asterrà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'orientamento dell'Svp era di votare contro la fiducia, mai lei ieri ha lanciato un segnale che noi non possiamo ignorare" con "il ripristino dello stato dell'autonomia del 1992". Lo ha detto in Aula Julia Unterberger, presidente dei senatori del gruppo Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord), in dichiarazione di voto sulla fiducia al governo del presidente Giorgia Meloni. "Il nostro partito ha scelto di astenersi, ma questo non vale per tutte le componenti del nostro Gruppo, alcuni si asterranno, altri voteranno contro la fiducia", ha aggiunto. (Rin)