Ue: Donnet (Generali), completamento mercati capitali è obiettivo centrale

- Il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali deve rimanere un obiettivo centrale per l'Ue e i forti venti contrari attuali lo hanno reso ancora più importante. Lo ha detto Philippe Donnet, amministratore delegato del Gruppo Generali, durante un intervento alla seconda edizione del premio SME EnterPrize. "Le Pmi dovrebbero avere un migliore accesso ai mercati dei capitali per crescere, ma hanno anche bisogno di molti finanziamenti per passare a modelli di business più sostenibili. Ad esempio, la possibilità per una Pmi austriaca di ottenere senza problemi finanziamenti azionari da un fondo di venture capital portoghese dovrebbe essere uno standard", ha detto. "La Commissione europea ha fatto un ottimo lavoro nel presentare proposte e possiamo aspettarci che la prossima legge sulle quotazioni faciliti ulteriormente le esigenze di finanziamento di queste aziende", ha aggiunto. "Ci sono ancora alcuni ostacoli che devono essere superati e che richiedono la volontà politica. Credo che questo sia qualcosa che dobbiamo alle nostre piccole e medie imprese", ha proseguito nel suo intervento. "Inoltre, la revisione in corso della normativa assicurativa Solvency II (la direttiva sul regime prudenziale per le imprese di assicurazione e riassicurazione nell'Ue), richiede un livello di ambizione politica più elevato per consentire al nostro settore di partecipare pienamente al finanziamento a lungo termine dell'economia dell'Ue", ha concluso. (Beb)