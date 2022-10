© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se c’è un’apertura sulle riforme costituzionali, un 'no' a prescindere secondo me è sbagliato". Lo ha detto il leader e senatore di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso delle dichiarazioni di voto, in Aula al Senato, sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)