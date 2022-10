© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per non parlare del rigassificatore di Piombino la presidente Meloni tira fuori il progetto di Gioia Tauro. Un terminal a terra costoso e con tempi lunghi di realizzazione. Al nostro Paese servono scelte e risposte immediate, non assecondare i campanilismi e i no ideologici". Lo scrive su Twitter la presidente dei senatori di Azione-Italia viva, Raffaella Paita. (Rin)