Usa: anticoncezionali, Fda rinvia riunione per decidere se autorizzare vendita senza ricetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia statunitense per l’alimentazione e il farmaco (Fda) ha rinviato a data da destinarsi una riunione di esperti che avrebbe dovuto discutere la possibilità di autorizzare la vendita di pillole anticoncezionali senza bisogno della ricetta medica. Il produttore farmaceutico Perrigo, proprietario di Hra Pharma che a luglio ha chiesto all’agenzia di autorizzare la vendita senza ricetta del farmaco anticoncezionale Opill, ha fatto sapere in una nota che la Fda ha rinviato la riunione “per consentire una revisione accurata di alcune informazioni aggiuntive necessarie per prendere una decisione finale”. Inizialmente, gli esperti si sarebbero dovuti riunire il 18 novembre. Un verdetto finale è atteso per il 2023. Un portavoce dell’agenzia, interpellato dal portale di informazione “Axios” ha dichiarato che “la salute delle donne è una priorità per la Fda: il rinvio della riunione non impatterà in alcun modo la decisione finale”. (Was)