Fisco: Gusmeroli (Lega), aumento tetto a contante non ha correlazioni con evasione

- "La complicazione fiscale, di cui l'Italia è tra le prime nazioni al mondo, l'elevata tassazione sono due tra le cause che favoriscono l'evasione non sicuramente il tetto al contante. Non vogliamo credere che Misiani (Pd) e i suoi non sappiano che in moltissimi paesi europei il tetto non esiste. Austria, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Paesi che non possono di certo essere presi come cattivo esempio per evasione fiscale". Lo dichiara il deputato della Lega, Alberto Gusmeroli, responsabile dell'unità fisco del dipartimento Economia della Lega. "Invece l'uso della moneta elettronica crea problemi di esclusione finanziaria delle fasce più fragili della popolazione, comporta l'obbligo di tenuta di un conto corrente bancario con relative spese - continua il parlamentare in una nota -. È ora che il Pd la smetta di vedere in ogni italiano una possibile frode per lo Stato e capisca che l'Italia ha bisogno di ripartire con proposte costruttive e di buon senso".(Com)