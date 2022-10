Milano: fermato dai Carabinieri principale indiziato per omicidio a Cornaredo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si trova in caserma dai Carabinieri il principale indiziato dell'omicidio di un cittadino marocchino avvenuto nella notte dello scorso 24 ottobre a Cornaredo. Si attende l'esito dell'interrogatorio del PM. nella notte tra il 23 e il 24 ottobre i Carabinieri avevano trovato, neii pressi della rotonda all’intersezione tra via Varese e Via della Repubblica, in una macchina ferma al centro della carreggiata, privo di conoscenza un cittadino marocchino 45enne, pregiudicato. L'uomo era seduto al lato guida, con in mano un coltello a serramanico, con due ferite da arma da fuoco al petto e all’addome. Trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo, l'uomo era deceduto poco dopo. L'omicidio sarebbe scaturito a seguito di un litigio in un bar. (Rem)