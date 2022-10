Governo: Berlusconi, voteremo convintamente la fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voteremo convintamente la fiducia e da domani lavoreremo con spirito costruttivo per realizzare il nostro programma". Lo ha detto in Aula Silvio Berlusconi, senatore e presidente di Forza Italia in dichiarazione di voto sulla fiducia al governo del presidente Giorgia Meloni. (Rin)