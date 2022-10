Egitto-Italia: Istituto agronomico Mediterraneo di Bari firma intesa su sviluppo regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Solidarietà sociale dell’Egitto, Nevin El Kabbaj, ha firmato un protocollo d'intesa con il direttore dell'Istituto agronomico Mediterraneo di Bari in Italia "Ciheam", Maurizio Raeli, per realizzare corsi di formazione e attività di ricerca e per scambiare esperienze e informazioni per le ridurre le disparità regionali e favorire lo sviluppo. Le parti hanno convenuto di cooperare nei settori dell'istruzione e dell'occupazione dei giovani, della preparazione e del finanziamento, dell'attuazione, del follow-up e della valutazione dei progetti, dello sviluppo delle zone rurali e costiere, dell'emancipazione economica delle donne, oltre a stabilire progetti per i giovani e donne nel settore agroalimentare, dei prodotti ittici, dell’artigianato storico e altri comparti giudicati prioritari dalle autorità egiziane. Il ministero della Solidarietà sociale, riferisce un comunicato stampa, si impegna a fornire sostegno istituzionale e amministrativo per le attività che saranno svolte da Ciheam in Egitto, facilitando la cooperazione con gli enti affiliati al dicastero per attuare la formazione e fornire accesso ai finanziamenti da organizzazioni internazionali, dal settore privato egiziano o dallo Stato. (Cae)