Governo: Scarpinato (M5s), Meloni ha scelto, non sta con ultimi, Costituzione e martiri Resistenza

- "Noi siamo le nostre scelte e lei ha scelto da che parte stare. Certamente non dalla parte degli ultimi, della Costituzione e dei martiri della resistenza", ha detto rivolgendosi al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il senatore del Movimento cinque stelle, Roberto Scarpinato, nel suo intervento in Aula in sede di discussione generale sulle dichiarazioni programmatiche del governo Meloni. Nel suo duro discorso l'ex magistrato ha sottolineato il sostegno espresso da Fratelli d'Italia nel 2018 alla proposta di abolire la legge Mancino, ma anche la proposta di abrogare il reato di tortura introdotto nel 2017 che Fd'I definì "un'infamia che impediva agli agenti di fare il loro lavoro". E ancora, Scarpinato ha rimarcato che alcune abiure non bastano "per dichiarare chiusi i conti col passato e aprire una stagione di riconciliazione nazionale che sarà possibile solo quando questo Paese avrà piena verità sulle stragi del neofascismo e dal vostro pantheon politico saranno esclusi tutti coloro che si resero responsabili". Infine un passaggio sulla fermezza nel contrasto alla mafia proclamata da Giorgia Meloni. "La fermezza sia tenuta anche sulla mafia dei colletti bianchi che va a braccetto con la corruzione", ha concluso Scarpinato. (Rin)