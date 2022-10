Gambia: sciroppo tossico, commissione parlamentare indagherà su morte di 80 bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una commissione parlamentare del Gambia indagherà sulla morte di oltre 80 bambini deceduti dopo aver ingerito una dose di sciroppo per la tosse fabbricato dall'azienda indiana Maiden. Lo ha deciso il parlamento del Paese, chiedendo ad un comitato che si occupa di questioni sanitarie ed aiuti umanitari di presentare la sua relazione finale in Aula il prossimo 30 novembre. Spetterà ai commissari formulare delle ipotesi sulle cause del decesso e sulle lesioni renali acute subite dai bambini, ritenute da una prima analisi collegate all'ingerimento di prodotti tossici. Il caso era stato sollevato in precedenza dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che aveva messo sotto accusa quattro prodotti Maiden - Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup e Magrip N Cold Syrup - dopo che la morte di 66 bambini era stata ritenuta collegata alla loro assunzione. L'Oms aveva in quell'occasione confermato quantità "inaccettabili" di glicole dietilenico e glicole etilenico, che possono essere tossici e provocare un danno renale acuto. Da parte sua il governo indiano ha dichiarato che dei test sono in corso su campioni di sciroppo Maiden, ed il ministero delle Finanze di Nuova Delhi ha destinato 20mila dollari alle famiglie delle vittime, che insistono nel chiedere un'indagine indipendente. In questo contesto in Gambia crescono le richieste di dimissioni del ministro della Salute Lamin Samateh, possibilità che il politico ha ignorato affermando che queste "non porterebbero alcun vantaggio". (Res)