Venezuela: ministro Esteri a Buenos Aires per partecipare a vertice Celac-Ue

- Il ministro degli Esteri venezuelano, Carlos Faria, si trova in Argentina per partecipare al terzo vertice ministeriale tra l'Unione europea e la Comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi (Celac). "Siamo arrivati ​​nella terra di Peron per rappresentare la patria bolivariana al 13mo incontro dei ministri degli Esteri della Celac, al terzo incontro Celac-Ue, e alla 39ma sessione della Commissione economia per l’America latina e i Caraibi (Eclac). Diremo la verità sul Venezuela al mondo”, ha detto il ministro in un tweet. (Vec)