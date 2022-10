Regno Unito: fondo australiano Ifm lancia allarme per effetti instabilità politica su investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L'instabilità e la mancanza di chiarezza stanno ritardando gli investimenti nel Regno Unito. Questo l'allarme lanciato dal fondo comune australiano Ifm Investors, ripreso dal quotidiano "Financial Times". Il gruppo con sede a Melbourne è stato un investitore nelle infrastrutture del Regno unito per quasi due decenni, possedendo o detenendo partecipazioni in una serie di attività britanniche, inclusi gli aeroporti di Manchester e Stansted e la strada a pedaggio M6. Ifm Investors ritene che lo sconvolgimento politico e finanziario a Westminster, che ha visto due primi ministri rovesciati in altrettanti mesi e innescato una crisi del mercato obbligazionario, non aiuta a creare il giusto ambiente per gli investimenti. Gregg McClymont, direttore esecutivo degli affari pubblici europei dell'Ifm ha affermato che "ogni investitore vorrebbe vedere più stabilità nell'ambiente politico del Regno Unito". “Il governo deve essere chiaro sui progetti che vuole realizzare e poi ci deve essere un accordo su quei progetti che andrà a finanziarsi sul bilancio pubblico e quelli che cercherà per i fondi pensione e altri dal privato settore a cui contribuire e in cui investire”, ha affermato.(Rel)