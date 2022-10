Slovenia: governo nega le accuse di Mosca su "bomba sporca" destinata a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sloveno ha negato le accuse apparse in un recente messaggio del ministero degli Esteri russo, in cui Mosca avvertiva che l'Ucraina stava progettando una "bomba sporca", usando del presunto materiale radioattivo proveniente dalla Slovenia. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtv Slo", secondo cui in una foto pubblicata dal ministero degli Esteri russo, si vedono dei sacchetti trasparenti contenenti materiale pericoloso con la scritta "radioattivo" in sloveno. La foto è di proprietà dell'Agenzia slovena per i rifiuti radioattivi (Arao), ha spiegato il governo di Lubiana con un post su Twitter, e viene utilizzata come materiale esplicativo nelle presentazioni professionali e come mezzo per informare l'opinione pubblica in generale. Come precisato nella stessa nota, i rifiuti radioattivi in Slovenia sono immagazzinati in modo sicuro, sono sotto controllo e non vengono utilizzati per produrre bombe sporche. La foto sarebbe stata pubblicata all'insaputa dell'Agenzia. (Seb)