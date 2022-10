Lavoro: Gribaudo (Pd), presentata proposta per commissione inchiesta su infortuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non una commissione per fare convegni, ma indagini e proposte concrete, grazie ai poteri specifici equiparati a quelli delle autorità giudiziarie che sono propri delle commissioni d'inchiesta. Così si difende il parlamentarismo, non a parole: riportando le istituzioni nei luoghi dei conflitti e dello sfruttamento", conclude Gribaudo. Alla richiesta di istituzione della commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro - prosegue la nota - hanno già aderito tutto il gruppo del Partito democratico e di Alleanza Verdi e Sinistra, con la sottoscrizione, tra gli altri, del segretario Enrico Letta, della capogruppo Debora Serracchiani, dell'ex ministro del Lavoro Andrea Orlando, di Nicola Fratoianni e Aboubakar Soumahoro per Sinistra italiana. (Com)